Сайт выставки Mitex стал экспертной поисковой системой по брендампроизводителей отрасли.

Специальный сервис для тех, кто ищет продукцию определенного бренда, но не знает, в какую компанию обратиться. Теперь можно не пользоваться поисковыми системами, а просто зайти на www.mitexpo.ru и найти поставщиков инструментов, ведущих российских и зарубежных брендов.

Лично с продукцией компаний, информация о которых размещена на сайте, можно познакомиться на выставке, которая стартует в Экспоцентре 7 ноября.

Новости участников MITEX 2017

Группа компания STIHL расскажет о новых продуктах и о тех преимуществах, которые важны для потребителя и облегчат Вашу работу Подробнее

Компания «ВМПАВТО» презентует обновление строительного направления смазочных материалов собственного производства Подробнее

Ростовская компания «ЭЛЕКТРОЛАЙТ», познакомит партнеров с новой торговой маркой электроинструмента ELECTROLITE Подробнее

Ди-Стар. Вечный двигатель Вашего бизнеса. Новые высокопроизводительные инновационные продукты — это главный приоритет компании Подробнее

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