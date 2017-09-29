Международный фестиваль Ради дружбы и добрососедства

С 6 по 7 октября 2017 года в Краснодарском крае состоится XVIII Международный фестиваль мастеров искусств «Мир Кавказу».

Основная цель фестиваля - сохранение и развитие самобытного культурного наследия народов нашей страны как средства укрепления единства российского общества, воспитание патриотизма и толерантности.

Эти вопросы особенно актуальны для Кавказа и многонациональной Кубани, на территории которой проживают представители более 120 народностей, ставшей за последние годы центром популяризации самобытной казачьей культуры, традиционного народного творчества.

Впервые фестиваль прошел в 1996 году во Владикавказе. Его идейным вдохновителем выступил выдающийся музыкант, дирижер, художественный руководитель Мариинского театра народный артист России Валерий Гергиев. Затем его принимали по очереди различные регионы Юга России.

Кубань в третий раз станет гостеприимной хозяйкой для участников творческого форума «Мир Кавказу». Он имеет огромное значение не только как праздник искусства, но и как большое общественно-политическое событие, способствующее укреплению дружбы и добрососедских отношений между народами России.

Представляя богатую национальную палитру искусства, фестиваль дает возможность установить этнокультурные контакты. Эти творческие отношения взаимообогащают коллективы южных регионов, настраивают на поиски новых форм сотрудничества.

Программа фестиваля с участием регионов Южного федерального округа, в том числе вошедших в его состав Республики Крым и города Севастополя, Северо-Кавказского федерального округа, дружественных республик Абхазии и Южной Осетии включает: участие творческих делегаций в совместных концертах дружбы и выставках декоративно-прикладного искусства в 17 муниципальных образованиях Краснодарского края; выставку-презентацию лучших проектов учреждений культуры регионов по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития России; круглый стол на тему «Культурное и языковое многообразие – историческая основа российской государственности» в Вышестеблиевском Доме культуры Темрюкского района; торжественное открытие и выступления участников фестиваля «Мир Кавказу» в выставочном комплексе «Атамань»; заседание Координационного совета по культуре и искусству Ассоциации экономического взаимодействия «Юг» на тему «Повышение эффективности и адресности инвестиций в культуру и культурную инфраструктуру» в условиях существующих бюджетных и ресурсных ограничений»; гала-концерт XVIII Международного фестиваля мастеров искусств «Мир Кавказу» в выставочном комплексе «Атамань».

Планируется, что зрителями фестивальных концертов и выставок с участием мастеров искусств из 17 регионов ЮФО, СКФО и дружественных республик Абхазии и Южной Осетии станут порядка 20 тысяч жителей и гостей Краснодарского края.