Перед судом предстанет директор одного из предприятий города Кропоткина по обвинению в многомиллионной неуплате налогов

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО Агрокомплекс «Борисовский», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, директор предприятия, осуществляющего свою деятельность в сфере оборота зернобобовых культур и семян масличных культур, в период с января по сентябрь 2015 года предоставил в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 кварталы 2015 года, занизив информацию о суммах налога, подлежащего уплате. В результате мужчина уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 26,4 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В рамках обеспечительных мер следователем наложен арест на расчетные счета предприятия, подконтрольного фигуранту. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кропоткинский городской суд для рассмотрения по существу.