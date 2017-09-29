В Белореченском районе бывший судебный пристав-исполнитель признана виновной в получении взятки и мошенничестве

Собранные Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему судебному приставу-исполнителю Белореченского районного отдела судебных приставов УФССП по краю Светлане Середе. Она признана виновной в получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст.290 УК РФ), покушении на мошенничество и двух эпизодах мошенничества (ч.3 ст.30, ч.3 ст.159; ч.3 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, у Середы в производстве находилось несколько исполнительных производств о взыскании задолженности по кредиту с местной жительницы и ее поручителей. В октябре 2016 года работник ФССП, введя должницу в заблуждение, сообщила, что необходимо оплатить исполнительский сбор в размере 44 тысяч рублей. Однако, получив указанную сумму, судебный пристав-исполнитель не передала денежные средства в кассу отдела, а распорядилась ими по своему усмотрению. Продолжая свои преступные действия, она вновь потребовала от женщины еще 43 тысячи рублей за якобы оплату исполнительского сбора, а также предложила должнице за взятку в размере 23,5 тысяч рублей прекратить исполнительные производства. Однако основания для их прекращения отсутствовали. О таком предложении должница сообщила в территориальный отдел СКР. 22 ноября 2016 года заявительница прибыла в служебный кабинет судебного пристава-исполнителя и передала ей требуемую сумму денег. После получения денежных средств злоумышленница была задержана оперативными сотрудниками управления ФСБ по краю.

Кроме того, в июне 2013 года судебный пристав-исполнитель аналогичным способом ввела в заблуждение другого должника и потребовала передать ей 21 тысячу рублей в качестве оплаты исполнительского сбора по исполнительному производству, которое было возбуждено в отношении последнего и находилось у нее в производстве. Между тем, оснований для оплаты исполнительного сбора не имелось. Полученными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Приговором суда Середе назначено наказание в виде 4 лет и 4 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере более 470 тысяч рублей. Также женщина лишена права занимать должности на государственной службе в системе органов исполнительной власти РФ на 3 года.