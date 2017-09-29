Активисты ОНФ в Краснодарском крае провели мониторинг состояния теплотрасс в Краснодаре

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, в Краснодарском крае следят за состоянием теплотрасс административного центра региона и еще в августе этого года инициировали проверку во всех районах города. Мониторинг проводился экспертами региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» и выявил ряд серьезных нарушений, над устранением которых должны были поработать коммунальщики. Но за прошедший месяц каких-либо улучшений не обнаружилось, и в ходе повторного инспектирования проблемных объектов активисты ОНФ сформировали антирейтинг районов города по состоянию теплотрасс и их готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2017–2018 гг.



Мониторингом были охвачены микрорайоны города: Фестивальный, Черемушки, Гидростроителей, Комсомольский, улицы Московская и 40 лет Победы, Вавилова, РМЗ, поселок Березовый, где были выявлены следующие недостатки у теплотрасс, расположенных рядом с объектами социальной инфраструктуры (школы, детские сады): отсутствие теплоизоляции на трубах, протечки теплоносителя из трубопроводов, опасно покосившиеся опоры теплотрасс.



В крайне неудовлетворительном состоянии оказались теплосети в поселке Белозерный и микрорайоне РМЗ. На улице Герцена опоры теплотрассы имеют отклонение от вертикальной плоскости. Улица 2-я Пятилетка вблизи детского сада №98 отмечена протечкой трубы, на улицах Димитрова, Селезнева и Новгородской теплотрассы располагаются рядом с теплопунктом или котельной. Те же проблемы отмечены в микрорайоне Московский. Микрорайон Гидростроителей отличился наличием трубопровода без теплоизоляции. Особое внимание активисты ОНФ обратили на состояние теплотрасс у домов по улице Селезнева: у 138-го обнаружена протечка воды, в 144-м и 146-м стойки теплотрассы имеют опасные углы наклона. При этом данные придомовые территории уже включены в местную программу «Формирование современной городской среды на 2017 год», и работы по их реконструкции уже начаты.



«Все выявленные недостатки мы отразили в письмах, направленных в адрес руководства города и ответственных за ЖКХ, в них просим обратить пристальное внимание властей на все выявленные негативные факты плачевного состояния теплосетей и принять меры по их устранению, а также учесть эти моменты при подписании паспортов готовности теплосетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017–2018 гг. Также мы указали двухнедельный срок, по окончании которого ждем подробную информацию о предпринятых мерах», – прокомментировал руководитель региональной рабочей группы Общероссийского народного фронта «Качество повседневной жизни», координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Краснодарском крае Николай Денисов.