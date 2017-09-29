ФСК ЕЭС повысит точность учета электроэнергии на 43 подстанциях Юга России

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит новые трансформаторы тока и напряжения на 43 подстанциях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Новое оборудование российского производства, позволит повысить точность учета передаваемой электроэнергии.
Трансформаторы тока и напряжения – часть автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Специалисты заменят 1,5 тыс. единиц подобного оборудования.
В настоящий момент трансформаторы тока и напряжения обновляются на подстанциях 220 кВ «А-20», 220 кВ «Т-15», 220 кВ «Городская-2» в Ростовской области, а также на энергообъектах 220 кВ «Крымская» и 220 кВ «Кирилловская» в Краснодарском крае.
Контроль работы оборудования производится с помощью вновь установленных устройств автоматики. При возникновении нештатной ситуации сигнал мгновенно поступает дежурному на пульт управления подстанцией.
ФСК ЕЭС повысит точность учета электроэнергии на 43 подстанциях Юга РоссииПятница, 29 сентября 2017 11:40
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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит новые трансформаторы тока и напряжения на 43 подстанциях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Новое оборудование российского производства, позволит повысить точность учета передаваемой электроэнергии.