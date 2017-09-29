ФСК ЕЭС повысит точность учета электроэнергии на 43 подстанциях Юга России

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») установит новые трансформаторы тока и напряжения на 43 подстанциях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Новое оборудование российского производства, позволит повысить точность учета передаваемой электроэнергии.

Трансформаторы тока и напряжения – часть автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. Специалисты заменят 1,5 тыс. единиц подобного оборудования.

В настоящий момент трансформаторы тока и напряжения обновляются на подстанциях 220 кВ «А-20», 220 кВ «Т-15», 220 кВ «Городская-2» в Ростовской области, а также на энергообъектах 220 кВ «Крымская» и 220 кВ «Кирилловская» в Краснодарском крае.

Контроль работы оборудования производится с помощью вновь установленных устройств автоматики. При возникновении нештатной ситуации сигнал мгновенно поступает дежурному на пульт управления подстанцией.