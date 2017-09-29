Изменения в законодательстве Российской Федерации

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю доводит до сведения жителей региона, что с 1 октября текущего года вступают в силу изменения Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», касающиеся снятия ограничения права должников на выезд за пределы Российской Федерации.



Данные новеллы направлены, в первую очередь, на оптимизацию деятельности по снятию соответствующих ограничений. В соответствии с ними, изменены суммы задолженностей, при наличии которых путь за границу будет закрыт.



Постановление о временном ограничении права гражданина на выезд за пределы Российской Федерации выносится при неисполнении жителем России, являющимся должником-гражданином или должником - индивидуальным предпринимателем в срок, установленный для добровольного исполнения требований исполнительного документа без уважительных причин, выносится за неисполнение:



- требований о взыскании алиментов;

- возмещения вреда, причиненного здоровью;

- возмещения вреда в связи со смертью кормильца;

- имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, -



при условии, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей.



- требований неимущественного характера;

- иных требований,

- при условии, если сумма задолженности составляет 30 тысяч рублей и более.



Функции по снятию ограничения осуществляет судебный пристав-исполнитель структурного подразделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, ранее вынесший соответствующее ограничение на право выезда гражданина за пределы Российской Федерации при наличии в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации о погашении задолженности по исполнительному производству.



Временные ограничения права должников на выезд за пределы Российской Федерации, вынесенные до дня вступления в силу изменений (до 1 октября 2017 года) снимаются по правилам, установленным ст. 67 Федерального закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г.



Узнать о наличии задолженности жители Краснодарского края могут, зайдя на официальный сайт Управления ФССП России по Краснодарскому краю по адресуr23.fssprus.ru