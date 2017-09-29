Банк России откроет двери для краснодарцев и гостей города

14 октября 2017 года в Южном главном управлении Центрального банка Российской Федерации пройдет День открытых дверей. Акция проводится Банком России по всей стране уже второй раз.



В Краснодаре гостей будут ждать в историческом здании Госбанка на улице Орджоникидзе (пересечение с улицей Красной). В организованном лектории можно будет узнать, откуда берутся деньги и как отличить фальшивку, вспомнить правила безопасного использования банковских карт и узнать о признаках «финансовых пирамид», а также принять участие в викторинах. В этот день на площадке лектория наградят победителей конкурса «Деньги будущего», который Южное ГУ Банка России проводит среди краснодарских старшеклассников.



«Банк России открыт для каждого. Важно, чтобы это знали все жители города и края. Мы приглашаем всех познакомиться с мегарегулятором финансового рынка поближе и понять, чем Банк России может быть полезен конкретному человеку», – прокомментировал начальник Южного ГУ Банка России Олег Киселев.



Для посещения музея в историческом здании Госбанка и просмотра интерактивной театрализованной реконструкции «Сцена в отделении конторы Банка города Екатеринодара, конец XIX века» необходимо записаться до 12 октября по тел.: (861) 255-12-42. Для участия в экскурсии при себе нужно иметь паспорт.



День открытых дверей в Южном ГУ Банка России будет проходить по адресу: г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 39, с 10:00 до 18:00. Открытые лекции пройдут с 10:30 до 16:00.