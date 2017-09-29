222 миллиона долларов инвестировала Система Coca-Cola в экономику Южного федерального округа

В начале сентября, в рамках Восточного экономического форума, состоялась панельная дискуссия «Точки устойчивого роста экономики в цифрах». Одной из ключевых тем обсуждения была презентация итогов исследования о вкладе Системы Coca-Cola в социально-экономическое развитие России за 2013-2016 гг., проведенного Лабораторией экономико-социологических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

«В отличие от обычных отчетов об устойчивом развитии или корпоративной социальной ответственности крупных компаний данное исследование отражает комплексное влияние Системы Coca-Cola в России на развитие российской экономики, защиту окружающей среды и социальное развитие страны», - отметил руководитель исследования, доктор экономических наук, первый проректор научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» Вадим Радаев.

Для реализации задач исследования ЛЭСИ НИУ ВШЭ была использована широкая база как внутренних, так и внешних данных, охватывающих период с 2013 по 2016 гг., а также более ранние периоды с момента выхода компании на российский рынок.

Система Coca-Cola в России является одним из крупнейших инвесторов в экономику страны. За весь период работы на российском рынке компания инвестировала в экономику страны 5,7 млрд долларов, что составляет 25% от всех вложений отрасли безалкогольных прохладительных напитков. Инвестиции в Южном федеральном округе за 2012-2016 гг. составили 222 миллиона долларов, что является вторым по величине показателем среди всех федеральных округов (ЦФО – 445 млн, ПФО и СФО– по 108 млн, УФО – 79 млн, ДВФО – 33 млн). Общая сумма добавленной стоимости, произведенной компанией, ее поставщиками и клиентами, достигла 216,4 млрд рублей, что составляет 0,3% от ВВП РФ. Также Система Coca-Cola в России вносит существенный вклад в налоговую сферу России: налоги, выплаченные компанией за 2013-2016 годы, составили 41,6 млрд рублей.

Система Coca-Cola в России является одним из крупнейших работодателей в стране и активно создает и поддерживает рабочие места с высоким уровнем зарплат во всех регионах своего присутствия. На данный момент в компании работает 9 600 российских сотрудников, а количество косвенных рабочих мест, созданных и поддержанных Системой Coca-Cola в России, составляет около 66 000.

Закупочная политика Системы Coca-Cola в России направлена на поддержание локального производства. Более 90% всех прямых закупок компании в 2016 году осуществлялось на территории РФ у российских поставщиков. Данный показатель вырос в 9 раз по сравнению с 1998 годом и в перспективе приблизится к 100%.

Вклад компании в охрану окружающей среды включает в себя четыре основных направления: водосбережение и защита водных ресурсов, энергосбережение, переработка отходов и борьба с изменением климата. Так, сокращение общего объема

водопотребления за три года составило 19%, энергопотребления – 35%, а количество образуемых отходов снизилось на 15%. Также в шесть раз выросла доля вторичного сырья в производстве упаковки, а доля перерабатываемых Системой Coca-Cola в России отходов составила 85%. В рамках борьбы с изменением климата компания постепенно снижает абсолютные объемы и удельные выбросы парниковых газов за счет внедрения новых технических решений (например, использование биогаза), оптимизации технологических процессов и замены холодильного оборудования на озонобезопасное. Сокращение выбросов СО2 в 2016 году составило 3 714 тонн. Общий объем инвестиций Системы Coca-Cola в охрану окружающей среды в 2013-2016 гг. составил 1,07 млрд рублей.

Помимо этого, Система Coca-Cola в России вкладывает значительные средства в социальное развитие и поддержку местных сообществ. Всего на эти цели в 2013-2016 гг. компанией было выделено 865,4 млн рублей. В рамках данного направления пострадавшим при чрезвычайных ситуациях регионам России было предоставлено более 200 тонн чистой питьевой воды, организована очистка берегов Волги в семи городах (более 18 000 участников), проведены общероссийские субботники, в рамках которых было собрано более 1,7 тонн мусора, и многие другие мероприятия.

«Проведенный анализ показывает, что деятельность Системы Coca-Cola в России полностью соответствует стратегическим ориентирам, сформулированным Правительством РФ и определяющим экономическую и социальную политику России», - отметил генеральный директор Coca-Cola HBC Россия Стефанос Вафеидис.