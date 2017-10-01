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На Кубани больше всего обманутых дольщиков

Воскресенье, 01 октября 2017 09:41
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Больше всего обманутых дольщиков в стране зарегистрировано в Краснодарском крае. Об этом рассказала журналистам директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко.
По данным Корниенко, в регионе заявились в реестр 6461 человек из 59 объектов, в Москве насчитали 33 объекта и 4049 обманутых дольщиков, в Московской области — 24 проблемных объекта и более 1,8 тысячи обманутых дольщиков, в Ростовской области больше всего проблемных объектов — 67, но всего 1557 обманутых дольщиков.

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