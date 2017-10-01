Чаеводы поддерживают программу губернатора Кубани!

Президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу направил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву благодарственное письмо от имени чаеводов. В послании речь идет о первых итогах реализации принятого год тому назад краевого закона "О развитии чаеводства на территории Краснодарского края".

- Главной целью закона "О развитии чаеводства на территории Краснодарского края" было восстановление на Черноморском побережье Кубани заброшенных в конце прошлого века чайных плантаций, закладка новых плантаций, увеличение объемов производства зеленого чайного листа. Сегодня мы хотим искренне поблагодарить губернатора Кубани Вениамина Кондратьева за принятие такого закона, по старой крестьянской традиции готовы низко поклониться! Огромное спасибо за решение важной сельскохозяйственной проблемы Краснодарского края! - сообщается в письме Константина Туршу.

После развала советского чаеводства прошло более четверти века. Все эти годы в Краснодарском крае постоянно шли разговоры о восстановлении чайной отрасли. Но все ограничивалось лишь словами, в реальности на благие цели не выделялось ни копейки. Хотя земля под чайными плантациями была, да и сейчас остается государственной, о ее обустройстве органы государственной власти совершенно не заботились. В запустение приходили не только чайные плантации, но и горные поселки Черноморского побережья Кубани. Работы здесь не было, люди уезжали в города, где перебивались случайными заработками.

Выход краевого закона "О развитии чаеводства на территории Краснодарского края" стал первым реальным шагом по поддержке отрасли. Непосредственное участие в работе над ним принимали вице-губернатор Кубани Андрей Коробка и депутаты Законодательного собрания Краснодарского края. Впервые чаеводам были твердо обещаны финансовые субсидии на разработку новых и восстановление старых чайных плантаций, на закупку техники и спецодежды. Прошел год, и сейчас, после завершения всех сельскохозяйственных работ, выплаты зарплат и уплаты налогов, чаеводы начинают получать по компенсациям первые финансовые транши. Такого раньше не было никогда!

Чем это обернулось? Прежде в акционерном обществе "Мацестинский чай" средств в течение года едва хватало на восстановление 1,5 - 2,0 гектаров заброшенных плантаций. В этом году в хозяйстве уже восстановлено 20 гектаров плантаций, и до конца года эта цифра будет удвоена. Земля словно вздохнула после долгого запустения и отплатила чаеводам богатым урожаем! Еще пару лет тому назад производители Краснодарского чая собирали по 300 - 320 тонн зеленого чайного листа в год, в этом году будет никак не менее 500 тонн!

Принятие краевого закона "О развитии чаеводства на территории Краснодарского края" - это реальная поддержка местных товаропроизводителей, которые, кстати говоря, платят солидные налоги в краевую казну. Этот закон помогает бороться с создателями контрафактной продукции, которые завозят из-за границы дешевый низкосортный чай, заворачивают в красивую обертку с надписью "Краснодарский чай", мошенническим способом наживают огромные барыши. Таких горе-коммерсантов сейчас можно будет вышвырнуть с кубанского рынка. Благодаря новому краевому закону работа чаеводов из сезонной стала превращаться в круглогодичную, около восьми тысяч сельских жителей Черноморского побережья Кубани перестали ездить на случайные заработки в города. Зачем это делать, если в родном поселке чаеводы в сезон зарабатывают по 70-80 тысяч рублей в месяц?

В Ассоциацию производителей Краснодарского чая входит шесть предприятий - "Мацестинский чай", "Дагомысчай", "Солохаульский чай", "Хоста-чай", "Шапсугский чай" и "Адлерский чай". Работники этих хозяйств готовы заявить о полной поддержке губернаторского курса на возрождение чаеводства на Кубани! Благодаря реальной помощи краевой власти отрасль встает с колен! Еще несколько лет такой работы, и советские объемы производства чайной продукции будут восстановлены! Программу губернатора Кубани Вениамина Кондратьева чаеводы готовы поддержать своими делами и большими урожаями, - завершает свое послание президент Ассоциации производителей Краснодарского чая Константин Туршу.

Ирина СИЗОВА