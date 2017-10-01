В Сочи меняется стоимость проезда в общественном транспорте

С 1-го октября в Сочи повышаются цены на проезд как в коммерческих, так и в муниципальных автобусах. По информации мэрии курорта, таким образом цены приведут в соответствие со среднекраевыми.

Решение об изменении тарифов город впервые принял самостоятельно. Теперь такие полномочия переданы муниципалитетам.

На внутригородских автобусах стоимость проезда составит 22 рубля. Тариф на пригородных маршрутах также меняется, но с учетом зональности. Билет в каждой из зон подорожает на 3 рубля. Например, проезд на муниципальных автобусах до Адлера будет стоить теперь 76 рублей, в Красную Поляну — 193 рубля, а в Лазаревское — 211 рублей.