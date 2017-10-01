Шестнадцать девушек приняли присягу в Краснодарском авиационном училище

Первый набор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) произведен в текущем году в соответствии с решением министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200 личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ, на учебу зачислили лишь 16 девушек.