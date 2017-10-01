Прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром запустят с 30 октября

Авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы между Махачкалой и Краснодаром 30 октября 2017 года, сообщила в субботу ТАСС помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.
«В аэропорту Махачкалы 30 октября откроется новое направление полетов — в Краснодар. Рейсы будет выполнять авиакомпания “Азимут”, которая также будет осуществлять перевозки в Ростов-на-Дону», — сказала Гамзатова.
По ее словам, продажи билетов на эти рейсы начались с 25 сентября. Полеты будут выполняться по средам и воскресеньям. «Ожидается, что авиабилеты в Махачкалу по минимальному тарифу будут стоить 888 рублей», — добавила собеседница агентства.
Прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром запустят с 30 октябряВоскресенье, 01 октября 2017 09:49
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Авиакомпания «Азимут» запустит прямые рейсы между Махачкалой и Краснодаром 30 октября 2017 года, сообщила в субботу ТАСС помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Камила Гамзатова.
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