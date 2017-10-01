〉  Адреса бесплатного распространения газеты«Кубань сегодня» 

СЮЖЕТ ДНЯ

В России стартовал осенний призыв в армию

Воскресенье, 01 октября 2017 09:50
Оцените материал
(0 голосов)

В местах сбора все призванные получат повседневную военную форму. Так, будущим морякам выдадут черный комплект одежды, тем, кто отправится в ВКС и ВДВ — синий, остальным — обычной защитной раскраски.
До места службы призывников доставят железнодорожным и автомобильным транспортом. Те, кому предстоит служить в Сахалинской области и в Камчатской крае, прибудут в места дислокации морским путем или по воздуху, для чего будет задействована военная и гражданская авиация. В дороге молодые люди будут обеспечены питанием.
Ранее отмечалось, сообщал портал iz.ru, что в этом осенний призыв число граждан, отправляющихся на срочную службу, впервые сократилось на десятки тысяч человек. Так, осенью 2016-го были призваны 152 тыс. человек против 134 тыс. в этом году.
В Минобороны объяснили это увеличением доли контрактников в рядовом и сержантском составе.

Прочитано 75 раз
Ключевые слова

Похожие материалы

Другие материалы в этой категории: « Прямое авиасообщение между Махачкалой и Краснодаром запустят с 30 октября МЧС предупредило о пожароопасности на Кубани »
Наверх

Видео Кубань СЕГОДНЯ

Очередной потоп парализовал центр Кубанской столицы.