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МЧС предупредило о пожароопасности на Кубани

Воскресенье, 01 октября 2017 09:54
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До 3 октября в большинстве районов Краснодарского края высока вероятность возникновения пожаров, сообщили в МЧС.
По данным МЧС, в большинстве районов Краснодарского края прогнозируется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, объявлено экстренное предупреждение.

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