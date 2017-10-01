Кабинет министров обсудит проект о налоге на добавленный доход

Правительство России обсудит проект о налоге на добавленный доход. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

По его словам, законопроект могут вынести на заседание кабмина в течение нескольких дней, передает РИА "Новости".

Дворкович отметил, что правительство получило заключение главного правового управления президента. Сейчас министры работают над "замечаниями".

Ранее в правительстве рассказали, что изменения налогового режима в нефтяном секторе произойдут с 2018 года. В Минфине предполагают, что налог на добавленный доход заменит экспортную пошлину.