В курортном поселке Лазаревское близ Сочи состоялся кулинарный фестиваль национальных кавказских блюд. На большой изумрудной поляне природного объекта "Озеро "Дивное" разместилось несколько десятков мангалов и жаровен. Представители лучших национальных ресторанов и кафе курортного города готовили люля-кебаб, долму, хинкали, сациви, печеную форель и так далее. Подтвердилось, что даже традиционный кавказский шашлык можно готовить из разных сортов мяса и различными способами, так что на суд жюри было представлено более полутора десятка видов шашлыка. Разумеется, всех участвующих в фестивале курортников угощали бесплатно.

- В этом сезоне туристов в курортном поселке Лазаревское было на семь процентов больше, чем в прошлом году. Все отдохнули отлично! И всех наши кулинары угощали на славу, в ресторанах и кафе книги отзывов заполнены сплошными благодарностями, - рассказал глава администрации Лазаревского района Сочи Сергей Бражников.

По итогам необычного фестиваля определились кулинарные лидеры Черноморского побережья Кавказа. Ими стали рестораны "Чайка", "Старое Лоо", кафе "Амшен", "Озеро "Дивное" и "Райское наслаждение".

Ирина СИЗОВА