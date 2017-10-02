Заповедник ждет гостей

Более одного миллиона 200 тысяч путешественников посетили Сочинский национальный парк по итогам 2016 года. Он стал одним из лидеров по развитию экологического туризма в стране. Сегодня это направление является приоритетным не только в природоохранной, но и экономической сфере России.

- Интерес ко внутреннему экологическому туризму в стране растет. По итогам 2016 года заповедники и национальные парки посетило более 10 миллионов человек, - заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской на всероссийском форуме по особо охраняемым природным территориям в Сочи.

Сергей Донской подчеркнул, что развитие туристской инфраструктуры может идти в согласии с окружающей средой. Так, в рамках масштабного Олимпийского строительства в Сочи удалось решить массу экологических проблем курорта. Среди них – проекты по утилизации мусора и программа по восстановлению исчезнувшего вида переднеазиатского леопарда на Кавказе.

- Экологический туризм не направлен на уничтожение природы. Посещение туристами национальных парков в Канаде, США, Швейцарии приносит многомиллионные прибыли, которые используются на сохранение этих природных территорий. Без привлечения частных инвестиций для создания туристской инфраструктуры ни у одного гражданского общества не хватит средств на защиту особо охраняемых зон. Экологические организации, получающие финансирование из-за рубежа и мешающие развитию экотуризма в нашей стране могут быть приравнены к иностранным агентам, - отметил сопредседатель Экологической палаты России Владимир Коптев-Дворников.

Сегодня национальные парки и заповедники в России во-многом похожи на своеобразные музеи с табличкой «вход запрещен». Но скоро россияне смогут любоваться природными красотами страны не только на открытках. Министерство природных ресурсов начало реализацию приоритетного проекта «Дикая природа России: сохранить и увидеть». Он включает развитие экотуризма на базе 22 особо охраняемых природных территорий федерального значения.

- Сейчас готовится проект распоряжения Правительства, устанавливающий прозрачные механизмы предоставления земельных участков в рекреационных зонах национальных парков для создания объектов социально-культурного назначения. В результате выполненных мероприятий мы ожидаем трехкратного увеличения территорий, располагающих инфраструктурой для экологического туризма, в таких регионах как Северный Кавказ, Прибайкалье, Забайкалье, Горный Алтай, Арктика, - отметил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

В планах Министерство создание в следующем году 73 особо-охраняемых природных территорий в 21 регионе страны. Пока в России насчитывается 103 заповедника, 51 национальный парк и 58 федеральных заказников общей площадью примерно 62 с половиной миллиона гектаров.

Ирина СИЗОВА