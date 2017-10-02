В Сочи прошла выставка беспородных собак "Кубок Барбоса-2017"

На ринг со своими четвероногими питомцами поднимались десятки людей, спасших брошенных собак от голодной смерти, приютивших беспородных щенков в своих домах. Здесь же были развернуты экспозиции детских рисунков и игрушек, связанных с темой защиты животных.

- Во время проведения выставки беспородных собак "Кубок Барбоса-2017" мне довелось услышать множество трогательных историй. Оказывается, добросердечные сочинцы часто находят брошенных щенков в подвалах, на мусорных площадках, в окрестных лесах, берут их в свои семьи, бережно лечат. А потом уже не мыслят своей жизни без четвероногих воспитанников, - рассказала студентка Сочинского института моды, бизнеса и права (СИМБиП) Алиса Куликовская.

- Представители собачьих приютов "Бим" и "Пони-карамелька" привезли на выставку "Кубок Барбоса-2017" нескольких дворняг, которые не имея хозяев долгое время слонялись по улицам. Было очень приятно видеть, как этих бездомных щенков зрители тут же стали разбирать по своим квартирам, - рассказал участник выставки Наур Чанба.

Во время проведения выставки "Кубок Барбоса-2017" многим участникам достались подарки от меценатов - большие пакеты с кормом для собак.

Ирина СИЗОВА