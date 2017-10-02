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Курортный сбор на Кубани введут в 2018 году

Понедельник, 02 октября 2017 10:35
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С нового года в Краснодарском крае введут курортный сбор. Собранные деньги пойдут на улучшение и развитие курортных территорий Кубани.
Сейчас в регионе обсуждают наиболее оптимальные параметры курортного сбора. Муниципалитеты должны сформировать свои предложения до 10 октября и направить их в региональное министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев утверждает, что расходование собранных средств будет контролироваться при участии жителей региона. Планируется создать специальный совет.

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