В России появится собственная операционная система для самолетов

Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.
Заказчиком ОС выступил Минпромторг, в пресс-службе которого подтвердили информацию о разработке. Сертификат на операционную систему планируется получить в конце 2019 года.
По мнению экспертов, создание отечественной ОС — это новый шаг в развитии авионики, который откроет для России новые перспективы на рынке.
Отметим, что отечественный лайнер МС-21 может быть официально представлен в России уже в 2018 году.
В России появится собственная операционная система для самолетовПонедельник, 02 октября 2017 10:36
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Российские разработчики готовят к запуску операционную систему (ОС) для отечественного пассажирского самолета МС-21, которая позволит защитить разработку от возможных санкций Запада.
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