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Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов

Понедельник, 02 октября 2017 10:38
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Наиболее востребованными в России мессенджерами являются WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и Facebook Messenger.
Данное требование исходит из норм российского закона о мессенджерах, который обязывает с 1 января 2018 года прекращать передачу электронных сообщений «в случаях и в порядке», которые установит правительство РФ.
В Роскомнадзоре отметили, что в случае отказа выполнять данные требование мессенджер будет заблокирован.
Ранее мы писали, что не все поддерживают данный закон. В частности, отмечается, что его принятие ограничит права граждан и нанесет «удар по прогрессу».

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