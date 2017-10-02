Мессенджеры зарегистрируют у сотовых операторов

Наиболее востребованными в России мессенджерами являются WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и Facebook Messenger.

Данное требование исходит из норм российского закона о мессенджерах, который обязывает с 1 января 2018 года прекращать передачу электронных сообщений «в случаях и в порядке», которые установит правительство РФ.

В Роскомнадзоре отметили, что в случае отказа выполнять данные требование мессенджер будет заблокирован.

Ранее мы писали, что не все поддерживают данный закон. В частности, отмечается, что его принятие ограничит права граждан и нанесет «удар по прогрессу».