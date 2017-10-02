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На Кубани 10 предприятий получат 43 млн рублей господдержки

Понедельник, 02 октября 2017 10:40
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Субсидии на общую сумму 43 млн рублей выделили на Кубани на поддержку промышленных предприятий. Средства заложены в рамках государственной программы «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности», сообщает пресс-служба администрации региона.

Получат субсидии предприятия, которые прошли конкурсный отбор. В их числе производитель тротуарной плитки и элементов благоустройства ООО «Выбор-С», ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В.В. Воровского», производитель косметики «Аванта», АО «Кубаньжелдормаш» и другие.

Субсидии предусмотрены на возмещение части затрат по кредитам, реализацию новых инвестиционных проектов, пишет газета «Авангард». Заявки на получение финансовой поддержки от предприятий будут принимать до полного освоения средства программы.

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