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В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении жителя города Геленджика, за покушение на дачу взятки сотруднику полиции

Понедельник, 02 октября 2017 12:47
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Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

По версии следствия, 22 сентября 2017 года, в 13 часов 45 минут, сотрудниками Геленджикского линейного отдела полиции был выявлен местный житель по подозрению в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) и доставлен в линейный пункт полиции для административного разбирательства. В этот же день, 45-летний мужчина, находясь в кабинете начальника Геленджикского линейного отдела полиции, предложил и передал представителю власти взятку в сумме 15 тысяч рублей, за не составление в отношении него административного материала и не привлечение к ответственности. Преступные действия местного жителя не были доведены до конца, по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудник полиции отказался от взятки.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Помощник руководителя Южного СУТ СК России А.Е. Терземан

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