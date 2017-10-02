«Ростелеком» и Wargaming организуют турнир по World of Tanks на Всемирном фестивале молодежи и студентов

На ВФМС 2017, который пройдет в Сочи с 14 по 22 октября, «Ростелеком» и компания Wargaming организуют турнир по популярной многопользовательской игре World of Tanks. Соорганизаторами турнира выступят Роспатриотцентр и Федерация компьютерного спорта Москвы (ФКС). Турнир будет проходить в течение всего фестиваля, и принять участие в нем смогут все желающие, собрав свою команду из трех единомышленников.

Игровая зона, где состоится кибертурнир «Мир танков. Помним всё», будет расположена на стенде «Ростелекома» – официального телекоммуникационного партнера фестиваля. По итогам турнира будут определены две лучших команды, которые сразятся на главной сцене ВФМС за уникальные медали и другие призы. Участники смогут не только принять участие в киберсражениях, но и попробовать «в действии» более 500 боевых машин времен Второй мировой войны.

Уникальным событием станет презентация совместного проекта, посвященного тарифу «Игровой». Всем гостям будет предложено в дополненной реальности посмотреть бой стальных гигантов – советского танка Т-44-100 (Р) и немецкого «Тигра».

Организаторы отмечают, что турнир по World of Tanks – это один из способов привлечь внимание молодежи к истории и воспитать патриотизм, а также заинтересовать подрастающее поколение высокими технологиями, которые позволяют в деталях воссоздать реалии прошлого.

Андрей Яранцев, Вице-президент Wargaming: «Участие Wargaming во Всемирном фестивале молодежи и студентов позволяет нам лучше понять аудиторию наших игр. Мы видим, что молодежь все больше интересуется киберспортом и компьютерными технологиями, а государство поддерживает эти интересы и стремления. Эта взаимная заинтересованность залог успешного развития ИТ отрасли».

Артем Черменин, директор департамента продуктов массового сегмента ПАО «Ростелеком»: «Компьютерные игры – это не только популярное развлечение, но и один из способов повышения компьютерной грамотности и вовлечения молодежи в киберсреду. Популяризация и развитие цифровых технологий через игровую индустрию способствуют формированию компетенций, практических знаний и умений, востребованных в современной экономике».

Киберспорт был официально признан в России в 2016 году и сейчас включен в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта.