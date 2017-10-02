ГУП КК «Кубаньводкомплекс» улучшает водоснабжение в пос. Волна

Государственное унитарное предприятие Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» продолжает работы по замене водопроводных сетей на Таманском полуострове. На прошлой неделе ремонтные бригады РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Краснодарводкомплекс» завершили ремонтные работы в поселке Волна Темрюкского района.

По улице Приморской специалисты заменили 200 метров трубопровода. Вместо старых металлических труб проложили современные полиэтиленовые диаметром 110 мм. Выполнили работы по вводу в эксплуатацию нового участка, а также по переключению абонентов со старого водовода на вновь уложенный.

Также в поселке Волна силами администрации Таманского сельского поселения Темрюкского района был проложен водопровод по улице Зеленской протяженностью 600 метров и диаметром 110 мм. Специалистами «Таманского группового водопровода» были проведены работы по врезке пластикового трубопровода в центральный водопровод, по выводу из работы ветхой асбоцементной трубы, по промывке и дезинфекции нового участка водопроводных сетей. В настоящее время завершаются работы по переключению жителей поселка.

«В первую очередь ремонты на участках водопроводных сетей проводятся там, где больше всего проблем, где чаще всего происходят повреждения и утечки. Пока стоит хорошая погода, специалисты предприятия стараются успеть отремонтировать как можно больше аварийных сетей, оптимально подготовиться к работе в зимний период. Своевременно проведенный ремонт повысит надежность системы водоснабжения данных населенных пунктов, позволит уменьшить потери воды и избежать расходов на ликвидацию аварийных ситуаций», - рассказал начальник РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Анатолий Горбенко.