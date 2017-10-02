"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления воды

В рамках реализации мероприятий по улучшению качества воды, специалисты "Росводоканал Краснодар" (ООО "Краснодар Водоканал") выполнят промывку двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 10 км. В связи с этим с 08-00 часов 03.10.17г. до 17-00 часов 05.10.17г. будет снижено давление на сетях водопровода Славянского, Московского и Музыкального микрорайонов, а также Западного и Центрального округов города.

Предприятие приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.