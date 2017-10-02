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"Краснодар Водоканал" предупреждает о снижении давления воды

Понедельник, 02 октября 2017 17:06
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В рамках реализации мероприятий по улучшению качества воды, специалисты "Росводоканал Краснодар" (ООО "Краснодар Водоканал")  выполнят промывку двух водоводов диаметром 800 мм общей протяженностью 10 км. В связи с этим с 08-00 часов 03.10.17г. до 17-00 часов 05.10.17г. будет снижено давление на сетях водопровода Славянского, Московского и Музыкального микрорайонов, а также Западного и Центрального округов города.
Предприятие  приносит своим абонентам извинения за временные неудобства.

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