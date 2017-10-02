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Плановые работы в РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»

Понедельник, 02 октября 2017 17:11
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В связи с проведением плановых работ по замене аварийного участка магистрального водовода В-9 ПК-59 (труба сталь Д-400 мм) с 07.00 часов 4 октября до 10.00 часов 5 октября 2017 года будет прекращена подача воды потребителям: пос. Виноградный, пос. Прогресс, пос. Артющенко, пос. Таманский, пос. Веселовка, пос. Волна.
 
ГУП КК «Кубаньводкомплекс» приносит извинения за временные неудобства и  просит всех потребителей заблаговременно обеспечить необходимые запасы воды.

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