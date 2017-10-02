Краснодар Водоканал возглавил новый генеральный директор

Новым руководителем "Росводоканал Краснодар" (ООО <Краснодар Водоканал>) со 2 октября 2017 года назначен Дмитрий Павлюченко, ранее работавший в должности главного инженера "Росводоканал Барнаул". Новое назначение проведено в рамках ротации топ-менеджеров, реализуемой в целях внедрения лучших практик и единых стандартов работы на предприятиях Группы компаний "Росводоканал".



Дмитрий Иванович Павлюченко окончил факультет механизации Алтайского государственного аграрного университета, с 2003 года работал в ООО "Барнаульский Водоканал", где с 2010 года занимал должность главного инженера.



За десять лет работы в Краснодаре Группа компаний <Росводоканал> доказала эффективность своей деятельности: были существенно модернизированы объекты водоподготовки, построены две станции обезжелезивания, заменены десятки километров сетей водоснабжения и водоотведения.



Под руководством Дмитрия Павлюченко "Росводоканал Краснодар" продолжит последовательно и эффективно осуществлять качественное обслуживание и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города, повышая уровень услуг, оказываемых жителям столицы Кубани.