Почта России сообщает о новом кадровом назначении

Заместителем генерального директора Почты России по операционному управлению назначен Михаил Волков, работавший на руководящих должностях в ПАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», ОАО «АЛЬФА-Банк». Михаил Юрьевич займется дальнейшим развитием региональной сети Почты России.
Сергей Тимошин, занимавший должность заместителя генерального директора по операционному управлению, в начале 2017 года принял решение продолжить работу вне предприятия.
Волков Михаил Юрьевич родился в г. Спасск-Дальний Приморского края.
Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, специализация: «Финансы и кредит».
С 2000 по 2010 г. – занимал руководящие должности в ОАО «АЛЬФА-Банк»
2012-2015 г. - начальник Управления по Москве и Московской области – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ
2015-2016 г.- член Правления ОАО «Банк Москвы»
2016-2017 г. - руководитель Департамента региональной сети – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ