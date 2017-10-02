Почта России сообщает о новом кадровом назначении

Заместителем генерального директора Почты России по операционному управлению назначен Михаил Волков, работавший на руководящих должностях в ПАО Банк ВТБ, ОАО «Банк Москвы», ОАО «АЛЬФА-Банк». Михаил Юрьевич займется дальнейшим развитием региональной сети Почты России.

Сергей Тимошин, занимавший должность заместителя генерального директора по операционному управлению, в начале 2017 года принял решение продолжить работу вне предприятия.

Волков Михаил Юрьевич родился в г. Спасск-Дальний Приморского края.

Окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права, специализация: «Финансы и кредит».

С 2000 по 2010 г. – занимал руководящие должности в ОАО «АЛЬФА-Банк»

2012-2015 г. - начальник Управления по Москве и Московской области – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ

2015-2016 г.- член Правления ОАО «Банк Москвы»

2016-2017 г. - руководитель Департамента региональной сети – старший вице-президент ПАО Банк ВТБ