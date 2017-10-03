Олимпийская звезда Ромео и Джульетта

Звезды олимпийских чемпионов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина засияли в Сочи. Знаменитые спортсмены оставили необычные автографы на самой высокогорной в стране Аллее олимпийской славы на курорте «Роза Хутор». Церемония закладки памятных звезд продолжила замечательную традицию. В горах Сочи уже горят символы и других легендарных атлетов – «уральской молнии», обладательницы шести олимпийских медалей высшей пробы в скоростном беге на коньках Лидии Скобликовой, шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана, четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию Александра Попова, победителя трех Олимпиад в соревнованиях по греко-римской борьбе Александра Карелина, прославленных фигуристов Татьяны Навки и Александра Костомарова, биатлонистки Светланы Ишмуратовой.

- Аллея олимпийской славы – дань уважения заслугам великих спортсменов, их трудолюбию, терпению и воле к победе. Мы горды, что она находится на курорте «Роза Хутор», который является главным олимпийским наследием страны, бесценным как для развития спорта и физической культуры, так и для отдыха и туризма. Мы продолжаем развиваться. Уже в предстоящем зимнем сезоне количество трасс курорта «Роза Хутор» превысит сто километров. Мы хотим, чтобы в нашей стране росли новые олимпийские чемпионы, - отметил заместитель генерального директора горного курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский.

- Для меня эта звезда – особенно дорога. Это не только признание наших спортивных заслуг. Я фигурным катанием начал заниматься после того, как увидел выступление Ирины Родниной. До сих пор помню, как приходил домой с тренировок и жаловался бабушке, что падаю. А она мне говорила: «Ничего, и Роднина падает! Трудись и будешь олимпийским чемпионом, как она». А сейчас наши звезды – на одной аллее. Для меня это большая честь, - отметил олимпийский чемпион Максим Маринин.

Во время торжественной церемонии закладки звезд к фигуристам выстроилась целая очередь поклонников. Делали фото, просили автографы. Сегодня многие поклонники фигурного катания знают чемпионов как исполнителей главных ролей в потрясающем ледовом мюзикле «Ромео и Джульетта». Именно эта тема стала победной для них на Олимпиаде в Турине в 2006 году. Тогда выступление российских фигуристов под музыку Нино Рота из кинофильма о влюбленных покорило сердца зрителей и судей, и принесло нашей стране олимпийское «золото» в парном катании.

- Когда пришло приглашение заложить звезду на Аллее Олимпийской славы – даже поверить не могла! В детстве по телевизору видела, как американские артисты оставляют звезды в Лос-Анджелесе, понимала какой это торжественный момент. А теперь такая честь выпала мне, причем в Сочи, в городе, который стал для нас родным! Очень приятно, что победы наших спортсменов, олимпийскую славу страны чтут и спустя годы, - поделилась впечатлениями олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Тотьмянина.

Ирина СИЗОВА