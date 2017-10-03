Золотой Прометей Сочи

В необычном народном голосовании смогут осенью принять участие курортники, отдыхавшие минувшим летом в Сочи. В приморском городе учреждена премия в области гостеприимства "Золотой Прометей". Чтобы поддержать лучший отель, санаторий, ресторан, кафе, природный комплекс или фестиваль Сочи, надо проголосовать за него на сайте "prometeysochi.ru" в Интернете. Победителей ожидают призы - небольшие золотистые скульптуры Прометея.

- Согласно легенде, древнегреческий герой Прометей, добывший для людей огонь, был прикован к высокой вершине на Кавказе. Сочинцы убеждены, что эти события происходили на Орлиных скалах в окрестностях нашего города. Там даже установлена каменная композиция "Прометей, разрывающий цепи". Уменьшенными копиями такой скульптуры и будут награждаться представители курортных объектов, которые в Интернете наберут наибольшее число благодарственных откликов туристов, - сообщил глава города Сочи Анатолий Пахомов.

В различных номинациях на голосование сейчас выдвинуты Олимпийский парк Сочи, горнолыжные курорты "Горки Город" и "Роза Хутор", оздоровительный комплекс "Дагомыс", санаторий "Черноморье", кафе "Восточный квартал", сеть кондитерских "Ваниль" и так далее. Претендует на победу акционерное общество "Мацестинский чай" с его чайной продукцией. Среди наиболее значимых курортных акций Сочи значатся открытие морского круиза "Кавказ - Крым" на теплоходе "Князь Владимир", проведение матчей Кубка конфедерации по футболу на стадионе "Фишт", Всемирные военные игры "Сочи-2017", а также приближающийся XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который будет проходить в приморском городе с 14 по 22 октября.

Итоги голосования будут подведены 17 ноября, когда будет отмечаться День города Сочи.

Ирина СИЗОВА