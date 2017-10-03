Заместитель руководителя следственного управления по краю проведет прием граждан в Усть-Лабинском районе

В четверг, 5 октября 2017 года, с 11.00 до 13.00 заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Александр Кондратенко проведет личный прием граждан в Усть-Лабинском районе по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета РФ.

Прием граждан будет осуществляться по месту дислокации следственного отдела по Усть-Лабинскому району (г. Усть-Лабинск, ул. Южная, 8).

Записаться на прием можно непосредственно в следственном отделе по Усть-Лабинскому району и по телефону: 8 (861-35) 5-16-24.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.