В Краснодаре следователями организована проверка по сведениям СМИ о нанесении мужчиной ударов ребенку

Вечером 2 октября 2017 года в ряде открытых источников появилась информация об избиении мужчиной мальчика на детской площадке.По предварительным данным, инцидент произошел 1 октября на одной из детских площадок в микрорайоне Гидростроителей краевого центра. На опубликованном видеоролике запечатлено, как мужчина подходит к группе детей на площадке и наносит несколько ударов одному из них. Отмечается, что ранее мальчики поссорились между собой, после чего один из них ушел и вернулся со своим отцом, который несколько раз ударил одного из ребят.

Руководитель следственного управления СК России по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко поручил следственному отделу по Карасунскому округу города Краснодара провести процессуальную проверку в связи указанным инцидентом и дать правовую оценку действиям мужчины.

В настоящее время принимаются необходимые меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего, причины конфликта и установлению личности мужчины, который нанес удары ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.