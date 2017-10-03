ОНФ просят Природоохранную прокуратур не допустить возврата редких животных сочинским коммерсантам

Активисты региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» обращаются в природоохранную прокуратуру Краснодарского края в целях недопущения возврата коммерсантам краснокнижных животных.На этот раз, общественники вступились за двух крокодилов, орла и льва. Активисты ОНФ в курортный период 2018 года проведут мониторинг по выявлению пляжных фотографов, незаконно зарабатывающих на редких животных.

В конце 2016 года региональное отделение ОНФ уже вставало на защиту краснокнижного орлана-белохвоста, которого после наложения штрафа на коммерсанта по непонятным причинам суд вернул в руки предпринимателя. Тогда удалось устроить птицу в заповедник, в среду, максимально близкую к природной. На этот раз в региональное отделение ОНФ поступило сразу три сигнала по факту незаконной эксплуатации редких животных на пляжах Сочи.

Сотрудники Росприроднадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея изъяли у трех разных коммерсантов в городе Сочи трех нильских крокодилов, вид которых занесен в Красный список Международного союза охраны природы. А также, орла степного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации и льва африканского, занесенного в Приложение II конвенции СИТЕС. Росприроднадзор передал животных на ответственное хранение в зоопарки и заповедники, где им была оказана необходимая ветеринарная помощь. А коммерсантов решениями Адлерского районного суда города Сочи наказали штрафами от трех до пяти тысяч рублей. Однако, животных вернули нарушителям, не смотря на отсутствие документации, подтверждающей законность владения, приобретения, а тем более использования в коммерческих целях.

«Это уже системные нарушения законности. Краснокнижные животные и птицы не могут находиться в частном владении. После изъятия они должны быть переданы в федеральную собственность, и по решению специальной комиссии при Росприроднадзоре, размещены в одном из государственных заповедников РФ, - прокомментировала ситуация руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», депутат Госдумы Светлана Бессараб. – Мы планируем поставить данный вопрос на особый контроль. Это не единичный случай, когда Сочинские суды принимают непонятные решения о возврате редких, краснокнижных животных фотографам-живодерам, назначая ничего не значащие мягкие штрафы. Такие решения не позволяют исключить эксплуатацию животных, а значит, должны быть пересмотрены в порядке надзора. ОНФ совместно с региональным Росприроднадзором продолжат контролировать ситуацию, а в новом курортном сезоне планируют провести ряд рейдовых мероприятий".