В крае стало на две с половиной тысячи мигрантов меньше

Более двух с половиной тысяч нелегалов выдворено судебными приставами Краснодарского края с начала года. Это вдвое больше показателя двух предыдущих лет.

Выдворение – всегда результат межведомственного взаимодействия. Как правило, незаконных мигрантов задерживают сотрудники полиции в ходе проведения рейдовых мероприятий. Составленные ими административные протоколы рассматривает суд. И лишь после вынесения решения об административном выдворении в дело вступают судебные приставы.

Незаконные гости Кубани доставляются в Центр временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению, депортации и реадмиссии, находящийся в Гулькевичском районе Краснодарского края. После сбора необходимого пакета документов и приобретения билетов мигранты под контролем судебных приставов отправляются восвояси.

В результате профессиональных действий работников Службы к настоящему моменту на историческую родину отправились 2 526 незваных гостей Российской Федерации. Причем 694 человека – без привлечения средств федерального бюджета. Это стало возможно благодаря тесному взаимодействию Управления с различными диаспорами.

География гражданства нелегалов широка, но приоритетные направления здесь очевидны. Абсолютное большинство выдворенных мигрантов – 836 человек – это граждане Узбекистана. На втором месте Таджикистан (358 человек), на третьем – Армения (273 человека), на четвертом – Украина (244 человека). Количество незваных гостей из других государств не дотягивает до сотни. Самый низкий показатель у Хорватии (2 человека).

Цифры говорят сами за себя. Не секрет, что у государств, входивших в состав СССР, по сей день остались прочные связи, и именно к ним прибегают судебные приставы в целях экономии бюджетных средств. Представители диаспор охотно идут на контакт и прилагают серьезные усилия для помощи соотечественникам.

Работа по выдворению незаконных мигрантов продолжается. В настоящий момент документы, необходимые для выдворения, подготовлены еще для 76 человек.