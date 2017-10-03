Геленджиские самострои помечены вывесками

В городе-курорте Геленджике запущена акция по наглядному информированию граждан. Заметные издалека вывески «Самовольная постройка, подлежит сносу» на фасадах самостроев стали результатом тесного взаимодействия Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и администрации Геленджика.

Актуальность этого шага продиктована самой жизнью. Борьба с самовольно возведенными строениями – серьёзное и непростое направление работы судебных приставов края. Сегодня в Геленджикском городском отделе УФССП по Краснодарскому краю находятся 275 исполнительных производств по сносу самовольных построек на территории города-курорта.

Еще 24 объекта – многоэтажки. Эти производства в силу особой значимости находятся на исполнении в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления. На всех этих объектах строительство ведется без разрешения, с серьезными нарушениями норм пожарной безопасности и требований к сейсмической устойчивости конструкций.

При всём том количество граждан, вводимых в заблуждение недобросовестными застройщиками, и тех, кто сознательно идет на авантюры, по-прежнему велико. Для максимального ограждения граждан от необдуманных шагов представители Закона решили прибегнуть к наглядной агитации.

Этот вид «искусства» зарекомендовал себя с давних времен, достаточно вспомнить знаменитые таблички «Не влезай. Убьет!». Предупреждающие надписи на фасады самостроев наносятся при помощи трафарета, технология проста, доступна и практична.

В ближайшее время все крупные самострои города-курорта будут помечены.