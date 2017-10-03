Краснодар почти на 100% готов к отопительному сезону

Директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый рассказал, что готовность тепловых сетей, котельных, газового и электрохозяйства, водопроводных и канализационных сетей, жилищного фонда города составляет почти 100%. почти во всех многоквартирных домах с центральным отоплением выполнена промывка отопительных систем, произведены гидравлические испытания, опрессовка внутридомовых инженерных систем. Провели утепление зданий, чердаков и подвалов. Школы, детские сады, больницы и поликлиники, учреждения культуры к отопительному сезону подготовлены в полном объеме.

«В 71 образовательной организации модернизированы узлы учета тепла. В 12-й поликлинике выполнен ремонт кровли, заменены оконные и дверные блоки в ряде помещений БСМП, городских больницах № 1 и № 3, Хосписе, поликлиниках № № 3, 5 и 27», — сообщает пресс-служба.

В ближайшие дни Ростехнадзор начнет проверку городских объектов, по ее итогам примут решение о выдаче Краснодару паспорта готовности.