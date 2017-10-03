Краснодарский следственный отдел на транспорте Южного СУТ СК России обращает внимание – железная дорога – зона повышенной опасности

В 2017 году на территории оперативного обслуживания Краснодарского СОТ возросло количество фактов железнодорожного травмирования несовершеннолетних.

Так, за истекший период 2017 года на объектах железнодорожной инфраструктуры Краснодарского края травмировано 11 несовершеннолетних, из них 7 электрическим током.

По факту одного из подобных травмирований в Краснодарском следственном отделе на транспорте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в настоящее время проводится доследственная проверка.

Установлено, что 25.08.2017, около 14 часов, на железнодорожной станции Псекупс, 16-летний учащийся 1 курса Краснодарского машиностроительного колледжа забрался на вагон-цистерну, где получил электротравму от контактной сети. Со множественными травмами, термическими ожогами в тяжелом состоянии, госпитализирован в лечебное учреждение г. Краснодара. по факту смертельного травмирования электрическим током на ст. Псекупс Краснодарского края 16-летнего подростка - учащегося колледжа.

Учитывая значительные показатели травмирования несовершеннолетних, Краснодарский СОТ предупреждает: железная дорога всегда являлась объектом повышенного внимания детей. Однако, не все дети, а также их родители знают о том, что это опасное место. Крыши вагонов находятся в непосредственной близости от контактных сетей на электрифицированных линиях, и представляют собой смертельную опасность. Напряжение контактной сети на железной дороге составляет 27,5 тысяч вольт. Человек, попадая в поле действия контактной, сети погибает либо становится инвалидом из-за тяжелейших увечий. Дети взбираются на крыши вагонов, в результате чего такие забавы зачастую заканчиваются трагически, происходит поражение ребенка электротоком.

Также, очень опасно находиться на близком расстоянии от рельсов, можно попасть в габарит подвижного состава, быть сбитым выступающими частями локомотива, подножками вагонов, негабаритным грузом. Большой опасности подвергают себя люди, стремящиеся сэкономить минуту с целью сократить расстояние, преодолеть препятствие в виде стоящего состава, подлезая под вагоны. В любую минуту состав может начать движение и этого окажется достаточно, чтобы получить тяжелые травмы.





Помощник руководителя

Краснодарского СОТ капитан юстиции Д.В. Росляков