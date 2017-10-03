«Ростелеком» и «Синяя птица» приглашают краснодарцев на выставку детских работ в рамках проекта «Верь в себя»

С 4 по 10 октября 2017 года в Муниципальном концертном зале камерной и органной музыки (ул. Красная, 122) пройдёт выставка детских творческих работ «Такой разный Краснодар». Торжественное открытие выставки состоится 4 октября в 17:00. Авторы экспозиции – дети-участники проекта «Ростелекома» и АНО «Синяя Птица» «Верь в себя», в рамках которого сотни детей, в том числе и с ограниченными возможностями, узнают о различных профессиях, которые им доступны.

На выставке будут представлены фотоработы и растительные композиции, сделанные детьми на курсах «Основы фотографии» и «Основы флористического мастерства».

Лина Скворцова, директор АНО «Синяя птица»: «В рамках курсов учащиеся познакомились с основами фотографии, получили базовые знания для работы с цветами и дизайном, создали флористические композиции из живых и искусственных цветов. Эти курсы для ребят – это и игра, и труд, и новые знания. Данная выставка – это подведение итога обучения детей на курсах, презентация результатов творчества, обмен опытом, встреча со своим первым зрителем».

Проект «Верь себя» стартовал в апреле этого года. За это время около четырёхсот детей (из которых более 150 – дети с ограниченными возможностями здоровья) посетили 21 организацию Краснодара и Краснодарского края и познакомились с профессиями гончарной мастерской, швейного предприятия, фабрики игрушек, зоосалона, кинологической службы и других.

Вячеслав Плеханов, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»: «Идея равного доступа всех людей к информационным ресурсам для образования, развития, получения новых знаний и освоения новых профессий близка нам и как провайдеру, и как социально ориентированной компании. Устраняя цифровое неравенство, мы стираем географические границы в доступности онлайн-ресурсов, а реализуя подобные проекты, убираем социальные барьеры и помогаем всем детям найти себя и своё призвание».