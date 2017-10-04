Rosa Springs признан лучшим четырехзвездочным отелем Сочи

Администрация Сочи определила лидеров туристской индустрии курорта в 2017 году. Премия ежегодно вручается властями «южной столицы» лучшим компаниям и организациям, работающим в сфере туризма и гостеприимства. Церемония награждения была приурочена к Всемирному дню туризма. Лучшей гостиницей курорта категории «четыре звезды» был признан бальнеологический отель Rosa Springs.

- Rosa Springs уникален тем, что объединяет все курортные возможности Сочи: санаторно-курортное лечение, минеральные воды региона, зимний горнолыжный отдых ski in/ski out на олимпийских трассах, летний отдых на море, - отметили на церемонии награждения.

В отборе номинантов учитывался и тот факт, что Rosa Springs –единственный в Горной Олимпийской деревне отель класса 4 звезды с собственным бюветом, бассейном, спа-комплексом и ежедневной фитнес- и анимационной программой.

Ирина СИЗОВА