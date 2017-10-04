Гражданская оборона получила свою почтовую марку

3 октября в почтовое обращение вышла марка, посвящённая Гражданской обороне Российской Федерации, с изображением памятника спасателям и пожарным в Москве.

Почтовая марка размером 37х37 мм номиналом 27 рублей, выпущенная тиражом 225 тысяч экземпляров, поступит в отделения Почты России. В день выпуска ее можно погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамте Москвы (отделение 101000, ул. Мясницкая, д. 26). Дополнительно к марке издан конверт первого дня.

Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Войска гражданской обороны сегодня представляют собой современные спасательные центры, а также организации гражданской обороны, научно-исследовательские институты, учебные заведения, территориальные органы МЧС.