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В Сочи рабочий цеха переработки признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть мужчины

Среда, 04 октября 2017 06:50
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Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рабочему цеха переработки АО «Мацестинский чай» Юрию Павлунову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 5 апреля 2017 года Павлунов, состоя в должности главного инженера и обладая на основе выданной генеральным директором доверенности полномочиями представителя работодателя в трудовых отношениях, за денежное вознаграждение в устной форме привлек 35-летнего мужчину к проведению покрасочных работ ферм перекрытий одного из цехов (чайная фабрика), расположенного в Хостинском районе. Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, как и средства индивидуальной защиты отсутствовали, а также лицо, ответственное за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили в пользование не укрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он упал при выполнении работ на бетонное покрытие с высоты 7 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 24 апреля 2017 года в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда Павлунову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с запретом заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда на производстве, сроком на1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

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