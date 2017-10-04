В Сочи рабочий цеха переработки признан виновным в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть мужчины

Собранные следственным отделом по городу Сочи СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора рабочему цеха переработки АО «Мацестинский чай» Юрию Павлунову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 5 апреля 2017 года Павлунов, состоя в должности главного инженера и обладая на основе выданной генеральным директором доверенности полномочиями представителя работодателя в трудовых отношениях, за денежное вознаграждение в устной форме привлек 35-летнего мужчину к проведению покрасочных работ ферм перекрытий одного из цехов (чайная фабрика), расположенного в Хостинском районе. Между тем, организационно-технологическая документация на производство работ, как и средства индивидуальной защиты отсутствовали, а также лицо, ответственное за безопасную работу на высоте. Мужчине предоставили в пользование не укрепленную к зданию растяжками передвижную сборно-разборную строительную вышку, с которой он упал при выполнении работ на бетонное покрытие с высоты 7 метров. В результате потерпевший получил многочисленные телесные повреждения и был доставлен в больницу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 24 апреля 2017 года в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда Павлунову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с запретом заниматься профессиональной деятельностью, связанной с обеспечением безопасности труда на производстве, сроком на1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.