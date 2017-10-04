Руководитель следственного управления по краю проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации

В среду, 4 октября 2017 года, с 14.00 до 15.45 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Краснодарском крае по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: г.Краснодар, ул. Карасунская, 70.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.