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Руководитель следственного управления по краю проведет прием граждан в приемной Президента Российской Федерации

Среда, 04 октября 2017 06:51
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В среду, 4 октября 2017 года, с 14.00 до 15.45 руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Краснодарском крае по вопросам, относящимся к компетенции следственных органов Следственного комитета России.

Прием граждан будет осуществляться по адресу: г.Краснодар, ул. Карасунская, 70.

Гражданам, обратившимся на прием, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

 

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