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На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

Среда, 04 октября 2017 06:52
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В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.
В этот период в большинстве районов Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В краевом управлении МЧС жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268−64−40.

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