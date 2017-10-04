На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасности

В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.
В этот период в большинстве районов Кубани сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
В краевом управлении МЧС жителям и гостям региона напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номерам 101 или 8 (861) 268−64−40.
На Кубани объявили экстренное предупреждение по пожароопасностиСреда, 04 октября 2017 06:52
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В Краснодарском крае, в том числе в краевом центре с 4 по 6 октября объявили экстренное предупреждение по пожароопасности.
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