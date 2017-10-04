Улицу Тургенева в Краснодаре закроют 8 октября

Ограничение движения транспорта (в том числе — полное перекрытие движения) для проведения капитального ремонта охватит период с 8 октября 2017 года по 15 апреля 2018 года на участке ул. им. Тургенева — от ул. Северной до ул. им. Гагарина. Протяженность этого участка — примерно 1,3 км.

Кроме того, ремонтные работы без полного перекрытия, но с частичным ограничением движения транспорта, планируются на пересечении ул. им. Тургенева и ул. им. Калинина.

Полного перекрытия движения требует технология производства работ и техника безопасности.

На всем участке капитального ремонта будет полностью демонтировано покрытие проезжей части, прорыты траншеи для устройства и переноса коммуникаций.