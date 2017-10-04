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В Краснодаре правый берег реки Кубань будут укреплять

Среда, 04 октября 2017 06:54
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Подготовка необходимых документов позволит Краснодару принять участие в федеральной программе.
— Это важнейшая работа, которую необходимо оперативно и качественно выполнить. Без участия в государственной программе и, соответственно, софинансирования из федерального, краевого и городского бюджетов, реализовать этот проект в Краснодаре невозможно, — отметил мэр города Евгений Первышов.
Работы по берегоукреплению позволят, с одной стороны, предотвратить дальнейшее размывание берега реки. С другой — начать строительство благоустроенной набережной, которая соединит Рождественский парк с парком им. 30-летия Победы.

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