В Краснодаре правый берег реки Кубань будут укреплять

Подготовка необходимых документов позволит Краснодару принять участие в федеральной программе.

— Это важнейшая работа, которую необходимо оперативно и качественно выполнить. Без участия в государственной программе и, соответственно, софинансирования из федерального, краевого и городского бюджетов, реализовать этот проект в Краснодаре невозможно, — отметил мэр города Евгений Первышов.

Работы по берегоукреплению позволят, с одной стороны, предотвратить дальнейшее размывание берега реки. С другой — начать строительство благоустроенной набережной, которая соединит Рождественский парк с парком им. 30-летия Победы.