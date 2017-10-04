Путин высоко оценил подготовку Краснодарского края к ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку работе по подготовке Краснодарского края к Чемпионату мира по футболу, который состоится в 2017 году.

О проделанной работе глава государства рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках заседания совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета «Оргкомитета Россия-2018».

Во время мероприятия состоялась презентации площадок проведения ЧМ-2018. Кондратьев представил Путину макет реконструированного стадиона «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба администрации края.

По словам губернатора, стадион в результате модернизации стал открытым, здесь появилось современное футбольное поле, вместимость арены увеличили до 45 тыс. болельщиков. На проведение работ по реконструкции направили порядка 4 млрд рублей.

«Это легендарный стадион. И уже не только благодаря Олимпийским играм, но и футболу, - рассказал Кондратьев, представляя макет. - Во время проведения Кубка Конфедерации от спортсменов и болельщиков было много хороших отзывов по организации мероприятия».

Губернатор также заверил Путина, что матчи Чемпионата мира по футболу пройдут на самом высоком уровне. Глава государства, в свою очередь, высоко оценил подготовку региона к мировому турниру и поблагодарил всех, кто принимал участие в организации Кубка Конфедерации в 2017 году.