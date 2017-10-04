Более тысячи погонных метров «зеленых изгородей» украсят в будущем центральные улицы Сочи

На планерном совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал улицы, где начнется эксперимент.
Первой живые изгороди получит Виноградная. Она приобразится уже в следующем году. На эти работы из муниципального бюджета планируется выделить 12 млн рублей. По словам Анатолия Пахомова, «зеленые изгороди» должны украсить всю прибрежную часть Сочи, в том числе улицы Театральную, Орджоникидзе, Несербскую. Там металлические ограждения заменят на кустарники.
Более тысячи погонных метров «зеленых изгородей» украсят в будущем центральные улицы СочиСреда, 04 октября 2017 06:57
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На планерном совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал улицы, где начнется эксперимент.
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