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Более тысячи погонных метров «зеленых изгородей» украсят в будущем центральные улицы Сочи

Среда, 04 октября 2017 06:57
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На планерном совещании мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал улицы, где начнется эксперимент.
Первой живые изгороди получит Виноградная. Она приобразится уже в следующем году. На эти работы из муниципального бюджета планируется выделить 12 млн рублей. По словам Анатолия Пахомова, «зеленые изгороди» должны украсить всю прибрежную часть Сочи, в том числе улицы Театральную, Орджоникидзе, Несербскую. Там металлические ограждения заменят на кустарники.

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